شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر الإغلاق بسبب كورونا على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث أجرته جامعة إيست أنجليا البريطانية أن مرضى التهاب المفاصل يعانون من ألم يزداد سوءا أثناء إغلاق الجزئى فى العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا COVID-19.

وأظهر المسح، لمدة 12 أسبوعًا لـ 264 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الالتهابي (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي)، أن 39% من المرضى أبلغوا عن أعراض أسوأ، و42 بالمائة يعانون من انخفاض مستويات الطاقة.

ووضع فريق البحث سلسلة من التوصيات حتى يتمكن الأطباء من دعم الأشخاص المعرضين لخطر اعتلال الصحة والعافية بشكل أفضل خلال جائحة COVID-19، ويأملون أن يساعد عملهم الناس على التعامل بشكل أفضل مع الألم والقلق والأعراض خلال هذا الوقت.



التهاب المفاصل وكورونا

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور أليكس ماكجريجور، من كلية نورويتش للطب في UEA: "نحن نعلم أن العزلة الاجتماعية والوحدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سيئة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل، ويمكن أن تؤدي أدوية التهاب المفاصل الالتهابي إلى زيادة التعرض السريري لـ COVID-19 ، وتم نصح العديد من المرضى بالحماية أو بعد المسافة الاجتماعية الصارمة.

وحقق فريق البحث في تأثير الإغلاق على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل (NOAR)، وهو مجموعة كبيرة من المرضى الذين تم تحديدهم على أنهم مصابون بالتهاب المفاصل الالتهابي.

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وطُلب منهم المشاركة في استطلاع عبر الإنترنت مدته 12 أسبوعًا لمعرفة كيف يتعاملون في هذا الوقت الصعب من العزلة الذاتية للفيروس التاجي، ومن بين 264 مشاركًا، شارك 26 أيضًا في مقابلات هاتفية للمتابعة مع أسئلة تغطي التمارين والألم والتعب والرفاهية والتوظيف وإدارة الأنشطة اليومية والدعم الاجتماعي والحصول على الرعاية الصحية.

ونشرت الدراسة فى مجلة "health professionals"، ومن المقرر إجراء استبيانات نصف شهرية حتى 30 يوليو، بالإضافة إلى مقابلة متابعة حيث تبدأ قيود COVID-19 في التراجع.

وقال البروفيسور ماكجريجور: "أغلبية المرضى خفّضوا مستويات النشاط البدني -إلى حد كبير- لأنهم لم يخرجوا من المنزل لممارسة الرياضة، كما أن الشيء الأكثر إثارة للقلق الذي وجدناه هو أن الكثير من المرضى أبلغوا عن أعراض أسوأ ، إلى جانب انخفاض الطاقة المستويات".

وكانت أعراض مثل اندلاع الألم وتيبسها في كثير من الحالات عرضة لتقليل النشاط وممارسة الرياضة، لكن الكثير منهم لم يطلبوا المساعدة لأنهم لم يرغبوا في زيادة العبء على المستشفيات أثناء التعامل مع الوباء، أو كانوا قلقين للغاية بشأن التقاط الفيروس في أماكن الرعاية الصحية.