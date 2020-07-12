مصر: السودان وإثيوبيا طرحا صياغات بديلة للأجزاء محل الخلاف الفني والقانوني بمفاوضات سد النهضة المزيد

ذكرت وزارة الري المصرية، أن الجانبين السودانى والإثيوبى طرحا بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، إن المناقشات خلال الاجتماع اليوم الأحد بين الدول الثلاث حول سد النهضة عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وبدأ الوزراء اجتماع الأحد باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عقدت الجمعة الماضية.

وأوضح البيان أنه تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية، غداً الاثنين، وعقد الاجتماع الوزارى ورفع التقرير النهائى لدولة جنوب أفريقيا بوصفها رئيس الإتحاد الافريقى.

كان الجانب الإثيوبي قد اقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

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لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

بدوره قالت وزارة الري السودانية في وقت سابق إن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها، مؤكدة أن إبرام اتفاق "يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية."

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وأضاف، في كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي"، مؤكدا أنه "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".