ألمانيا.. نسبة تأييد تلقي تطعيم مضادر لـ«كورونا» يتراجع

الأحد 12 يوليه 2020

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن استعداد الألمان لأخذ تطعيم مضاد لـ«كورونا»، تراجع مؤخراً. وكتبت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، استناداً إلى الاستطلاع أن نسبة مؤيدي التطعيم تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 70 إلى 61%.



كانت جامعة هامبورغ قامت بالتعاون مع جامعات في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، باستطلاع رأي الناس في العديد من دول التكتل عن موقفهم من التطعيم المضاد لـ«كورونا».

وحسب الاستطلاع، فقد تدنت نسبة الاستعداد لتناول التطعيم، في ألمانيا على نحو خاص في ولاية بافاريا جنوبي البلاد بـ52%، فيما وصلت هذه النسبة في الشمال إلى مستوى أعلى بصورة ملحوظة بـ 67%، ولم تتضمن البيانات مقارنة بين شرق وغرب ألمانيا.

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وحسب صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، قال يوناس شريجيوج، رئيس مركز اقتصادات الصحة في جامعة هامبورغ: إن عدد الناس الرافضين للمصل بوجه عام، قليل «وإذا تحدثنا بشكل إيجابي عن هذا، فإنه إذا نجحنا في منح هؤلاء الناس المزيد من الأمان، من خلال الشفافية في اختبارات اللقاحات والتصريح بها، ومن خلال الحملات العامة للتوعية، عندئذ يمكن للاستعداد للتطعيم أن يرتفع بصورة ملحوظة».

وأضاف شريجيوغ أن النسبة الكبيرة لهؤلاء غير الراغبين في الوقت الراهن في التطعيم أو الذين يشعرون بعدم الأمان منه، تُعْزَى إلى الخوف من الآثار الجانبية أو عدم الوضوح بالنسبة لسلامة المصل.

وأعرب شريجيورغ عن اعتقاده بأن حملات التوعية أمر منطقي، وقال إن إقناع النساء يمثل بالنسبة له أهمية خاصة «لأنهن الأكثر تردداً حيال اتخاذ قرار بالتطعيم في كل المراحل العمرية».