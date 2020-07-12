شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة شائعة تخفي بداخلها الحشرات.. أبرزها الشكولاتة والقهوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أحيانا قد يفاجأ البعض بوجود أجزاء من الحشرات في بعض الأطعمة والمشروبات والتي تسبب صدمة لدى الكثيرين.

ووفقاً لشركة تيرو الأمريكية لمكافحة الحشرات، فإننا​​ نستهلك حوالي 140000 جزء من الحشرات كل عام.

والغريب في الأمر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقول إن وجود كمية معينة من الحشرات الموجودة في الأطعمة يعتبر أمر طبيعي.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي قد تحتوي على أجزاء من الحشرات، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

– الشوكولاتة

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هل تعلم أن الشوكولاتة قد تحتوي سراً على حوالي 70 جزءاً من الحشرات، ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد يحتوي 125 غراماً من الشوكولاتة على 60-74 من أجزاء الحشرات. وبحسب دراسة أجرتها شركة تيرو لمكافحة الحشرات، تعد أجزاء الصراصير واحدة من أكثر قطع الحشرات شيوعاً في الشوكولاتة.

– حبوب البن

إذا كنت تعتقد أن كوبك من القهوة آمناً بما يكفي للشرب، فسوف تشعر بالصدمة عندما تعرف بأن 10% من الحبوب الموبوءة بالحشرات مسموح بها في عبوة القهوة الخاصة بك. في الواقع، ستشرب سراً ما يصل إلى 120 قطعة حشرة في فنجان القهوة المفضل لديك.

– عصائر الفاكهة

يمنحك الحصول على جرعة من العصير الصحي شعوراً بالرضى، ولكن ماذا ستكون ردة فعلك إذا أخبرك أحدهم أن زجاجة من العصير المعبأ قد تحتوي على بيض الذباب؟ نعم، قد تحتوي العصائر المعبأة على 5 من بيوض الذباب في كل 250 مل.

– زبدة الفول السوداني

وفقاً لدراسة أجرتها شركة تيرو لمكافحة الحشرات، قد تحتوي زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين على 30 جزء من الحشرات لكل 100 غرام.