ميغان ماركل تلجأ إلى القضاء البريطاني لمنع نشر 5 أسماء من صديقاتها

في تطور جديد حول الأزمة التي وقعت بين ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، وشركة “أسوشييتد نيوزبيبرز” الناشرة لصحيفة “ديلي ميل”، و«ميل أون صنداي” و”ميل أونلاين” وذلك بعد نشر صحيفة (ذا ميل أون صنداي) رسالة خاصة لها.طلبت ميغان ماركل، من القضاء البريطاني، منع نشر أسماء 5 صديقات كن قد دافعن عنها في وجه هجمات شنتها صحف بريطانية عليها وذلك بعدما هددت الصحيفة بالكشف عن أسماء النساء الخمس.

من جهتها، بررت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” نشر هذه الرسالة الخاصة، لأن 5 أصدقاء مقربين من ميغان كشفوا عن وجودها في مقابلة أدلوا بها لمجلة “بيبول” الأميركية، من دون كشف هوياتهم، ونددوا فيها بالهجوم الذي كانت تتعرض له زوجة الأمير هاري.

وكان الأمير هاري قد أصدر بياناً في الأشهر الماضية أشار فيه إلى إنه وزوجته اتخذا إجراءً قانونيًا ردًا على ما وصفه بأنه ”تنمر“ من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية على الرغم من أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح.

وأضاف هاري ان أكثر ما يخيفه هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأى ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقد والدته والآن يرى زوجته تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها. مشدداً ان الصحافة ضللت القراء عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها.

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