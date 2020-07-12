بروكلين بيكهام يعلن خطوبته على صديقته نيكولا بيلتز بعد قصة حب استمرت لأشهر

أعلن بروكلين بيكهام، نجل أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، خطوبته على صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز، بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة، شاركا فيها الكثير من صورهما الخاصة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.وحرص بيكهام، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، بلقطات من حفل الخطوبة الذي ظهرت فيها بيلتز وهي ترتدي فستان باللون الفسفوري ويظهر في يديها خاتمها الذي ارتدت بعد حفلها.

وكان قد شارك بيكهام منذ أسبوعين بصورة من فيلم Transformers: Age of Extinction وكتب عليها "طلبت من روحي أن تتزوجني وقالت نعم"، في إشارة إلى اقتراب إعلانهما لخطوبتهما حتى تناولتا وسائل الإعلام ومن ثم شاركها بيكهام عبر حساباتهم الشخصية.

وفي إحدى المنشورات السابقة للابن الأكبر لأسطورة كر القدم الإنجليزية، كتب فيه رسالة غزل لصديقته قائلاً: "أنا أسعد رجل في العالم"، "أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام، أحبك حبيبي"، وسرعان ما ردت بيلتز في منشور خاص بها عبر حسابها: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك، حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيراً يا حبيبي".

بدأت علاقة بيكهام وبيلتز في يناير الماضي، بعد تهنئته بعيد ميلادها الـ 25 عبر حسابه بانستجرام، ومن ثم شاركا بصورة لهما، وآخري تظهر فيها بيلتز وهي تقبل بيكهام في مارس الماضي. خاض بروكلين بيكهام علاقة في 2018 مع هانا كروس حتى انفصلا في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى علاقته مع الممثلة كلوي جرايس موريتز في 2014 وحتي 2018.

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