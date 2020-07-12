تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الموز : 5 حبات (مقطع حلقات)

- الماء : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبة

- كريمة الخفق : كوبان (مخفوقة مع 3/4 كوب سكر)

- الجبن الكريمي : علبة

- بسكويت دايجستف : علبتين (مفتت)

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة) الطريقة: 1. تخلط الزبدة المذوبة مع البسكويت المفتت ويوضع الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة أو بايركس ويرص جيداً. 2. تخلط الجبنة والقشطة والكريمة والماء وحليب البودرة جيداً في الخلاط الكهربائي. 3. يوزع الخليط فوق البسكويت بواسطة ملعقة بحيث تتوزع بالتساوي. Advertisements 4. تدخل إلى الثلاجة لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة. 5. عند التقديم تزين بحبات الموز المقطعة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز برقائق الشوكولاتة تحضير بسكويت السمسم بدقيق اللوز بطريقة بسيطة

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