تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك القهوة العربية والتمر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجوز : نصف كوب (نيء)

- لوز : نصف كوب (نيء)

- الكاكاو : ربع كوب

- الكاكاو : ملعقتان كبيرتان (كمية إضافية)

- ملح : رشّة

- معجون التمر : 200 غم

- الجبن الكريمي : 450 غم (بحرارة الغرفة)

- كريمة : كوب (سائلة)

- حليب مركز محلى : علبة (396غم)

- القهوة العربية : ثلث كوب (مركزة)

- جيلاتين : ملعقة صغيرة ونصف

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة (5 شعرات) الطريقة: 1. في محضرة الطعام نضع الجوز واللوز ونطحنهم جيدا، نضيف الكاكاو ونخلطهم في محضرة الطعام، ونضيف رشة الملح والتمر بالتدريج على 6 دفعات ونخلط في كل مرة حتى تنتهي كل الكمية وتمتزج المكونات. 2. نضع ورق زبدة في قاع القالب ثم نفرد مزيج التمر فوقه. 3. ننقع الزعفران بماء الورد. 4. نخفق الكريمة ونتركها بالثلاجة لحين الاستخدام. 5. باستخدام الخفاقة الكهربائية نخفق الجبنة جيدا حتى تصبح كريمية، نضيف الحليب المكثف المحلى، الهيل، ربع كوب قهوة وماء الورد مع الزعفران ونخفق جيدا. Advertisements 6. نضع ملعقتان كبيرتان من القهوة على الجيلاتين ونضعه فوق حمام مائي حتى يذوب فقط ثم نضعه فوق خليط التشيز كيك ونخفق لمدة دقيقة. 7. باستخدام السباتولا نضيف الكريمة المخفوقة ونحرك بخفة فقط حتى تختلط المكونات. 8. نسكبها فوق التمر ونغطيها بالنايلون الشفاف ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات. 9. لعمل الكريمة: نخفق كوب كريمة سائلة مع مغلف قهوة سريعة الذوبان محلى. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة

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