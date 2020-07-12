تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التمر بماء الزهر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : نصف كوب (لسيرب ماء الزهر)

- الماء : ربع كوب (لسيرب ماء الزهر)

- ماء الزهر : ملعقتان صغيرتان (لسيرب ماء الزهر)

- الزبدة : 100 غراماً (طرية بحرارة الغرفة / للكيك)

- طحين : كوب وربع (للكيك)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للكيك)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة (للكيك)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة / للكيك)

- سكر : نصف كوب (للكيك)

- البيض : 3 حبات (بحرارة الغرفة / للكيك)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (للكيك)

- لبن : نصف كوب (بحرارة الغرفة / للكيك)

- الجوز : كوب (محمص و مفروم / للكيك)

- التمر : كوب (مفروم / للكيك) الطريقة: 1. لتحضير سيرب ماء الزهر: ضعي السكر والماء في قدر على النار وحركي حتى يذوب السكر ثم أزيلي القدر عن النار وأضيفي ماء الزهر وحركي و اتركيه ليبرد. 2. لتحضير الكيك: سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 3. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين و اتركيه جانباً. 4. اخلطي الطحين والملح والبيكنج صودا والقرفة واتركيه جانباً. 5. في الخفاقة الكهربائية اخلطي الزبدة والسكر على سرعة متوسطة حتى يصبح المزيج هشا وكريميا. 6. أضيفي البيض و الفانيلا مع الاستمرار بالخفق. Advertisements 7. خففي سرعة الخفاقة ثم أضيفي خليط الطحين بالتناوب مع اللبن مع الخفق. 8. أضيفي التمر و الجوز واخلطي. 9. صبي مزيج الكيك في الصينية المجهزة وادخليه الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج ثم أزيليه من الفرن. 10. اصنعي ثقوب بالكيك بواسطة شوكة أو يد ملعقة ثم أضيفي سيرب ماء الزهر و اتركي الكيك ليبرد. 11. عند التقديم قطعي الكيك و قدميه إلى جانب الكريمة المخفوقة أو شرائح البرتقال حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح بالجوز والزبيب

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