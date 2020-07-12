تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التمر والتفاح

المقادير

- دقيق : كوبان

- بايكينغ باودر : ملعقتان صغيرتان

- البيض : 2 pcs

- سكر البودرة : نصف كوب (الناعم)

- التمر : كوب (مقطّع الى مكعبات صغيرة)

- ماء ساخن : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- التفاح : 1 pcs (كبيرة مقشّرة ومقطّعة الى مكعبات)

الطريقة:

1- يخلط الطحين مع البايكينغ باودر في وعاء، ويوضع جانباً.

2- في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر الناعم في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدة دقيقتين.

3- في وعاء ثالث، تنقع نصف كمية التمر مع الماء الساختة لمدة دقيقة. ومن ثم يهرس التمر بالخلاط اليدوي الكهربائي.

4- يضاف التمر المهروس والزيت النباتي تدريجياً الى مزيج البيض والسكر الناعم، مع الخفق المتواصل حتى يصبح الخليط متجانساً.

5- يزاد خليط الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً اليهن مع متابعة الخفق بالخلاط لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.

6- يزاد التفاح المقشّر وبقية التمر، ويحرّك المزيج بالملعقة.

7- يمسح قالب مستطيل غير لاصق بحجم (25 x 10 سنتيمتراً) بالزيت.

يسكب المزيج ويمسّد بالملعقة.

8- يوضع القالب في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة (180 مئوية) لمدة 35 الى 45 دقيقة أو حتى النضوج.

يترك القالب جانباً حتى يبرد ثم يقلب في طبق التقديم.

9- يقطّع القالب الى 15 قطعة متساوية ويقدّم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربعات الكيري والتمر

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك بصلصة التفاح