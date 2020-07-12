تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التمر والتفاح

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- دقيق : كوبان
- بايكينغ باودر : ملعقتان صغيرتان
- البيض : 2 pcs
- سكر البودرة : نصف كوب (الناعم)
- التمر : كوب (مقطّع الى مكعبات صغيرة)
- ماء ساخن : كوب
- الزيت النباتي : نصف كوب
- التفاح : 1 pcs (كبيرة مقشّرة ومقطّعة الى مكعبات)
الطريقة:
1- يخلط الطحين مع البايكينغ باودر في وعاء، ويوضع جانباً.
2- في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر الناعم في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدة دقيقتين.
3- في وعاء ثالث، تنقع نصف كمية التمر مع الماء الساختة لمدة دقيقة. ومن ثم يهرس التمر بالخلاط اليدوي الكهربائي.
4- يضاف التمر المهروس والزيت النباتي تدريجياً الى مزيج البيض والسكر الناعم، مع الخفق المتواصل حتى يصبح الخليط متجانساً.
5- يزاد خليط الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً اليهن مع متابعة الخفق بالخلاط لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.
6- يزاد التفاح المقشّر وبقية التمر، ويحرّك المزيج بالملعقة.
7- يمسح قالب مستطيل غير لاصق بحجم (25 x 10 سنتيمتراً) بالزيت.
يسكب المزيج ويمسّد بالملعقة.
8- يوضع القالب في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة (180 مئوية) لمدة 35 الى 45 دقيقة أو حتى النضوج.
يترك القالب جانباً حتى يبرد ثم يقلب في طبق التقديم.
9- يقطّع القالب الى 15 قطعة متساوية ويقدّم.
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