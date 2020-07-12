تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التمر بالتوفي

المقادير

- خليط الكيك :

دقيق : كوب ونصف

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

هيل : ربع ملعقة صغيرة (ناعم)

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : نصف كوب (بدرجة الحرارة العادية)

السكر البني : نصف كوب (فاتح)

سكر : نصف كوب

البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- صلصة التوفي :

السكر البني : كوب (فاتح)

القشطة : كوب

الزبدة : نصف كوب

الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة (سائلة)

- للتزيين :

التمر : حسب الرغبة (فستق حلبي، ورد جوري مجفف)

- التمر : 12 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- بيكربونات الصودا : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب

الطريقة:

1. سخني الفرن ١٨٠، أحضري ٢ قالب مستدير مقاس ٨ بوصة. ادهني القالب بالزبدة ثم ضعي قطعة من ورق الزبدة في القاع، انثري الدقيق على الجوانب. اتركيه جانباً.

2. ضعي التمر في كسرولة، أضيفي الصودا والماء، دعيه على نار متوسطة ليغلي. أبعديه عن النارواتركيه بضع دقائق ليصبح الخليط ناعماً.

3. خليط الكيك: انخلي الدقيق، البيكنج باودر والملح، أضيفي الهيل والقرفة، اتركيها جانباً.

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4. في وعاء الخلاط ضعي الزبدة، السكر، السكر البني، وباستعمال مضرب شبك اخفقي ليصبح الخليط هشاً.

5. أضيفي بيضة واستمري بالخفق ثم أضيفي البيضة الثانية والفانيليا. استمري بالخفق لتندمج جيداً.

6. أضيفي خليط الدقيق والتمر، قلبي ليختلط.

7. وزعي الخليط على القوالب. اخبزي٢٠ – ٢٥ دقيقة لينضج تماماً.

8. صلصة التوفي: في كسرولة أو قدر صغير ضعي السكر، القشطة، الزبدة والفانيليا، دعيه يغلي ثم خففي النار واتركيه ١٠ دقائق. احتفظي به ساخناً.

9. على طبق التقديم ضعي قطعة من الكيك، ضعي بعض التوفي ثم القطعة الثانية وبقية التوفي.

10. زيني الكيك ببضع حبات من التمر والفستق الحلبي والورد.

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