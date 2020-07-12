تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليموناضة بالتوت

المقادير

- عصير الليمون : كوب (حامض)

- قشرة ليمون : 4 شرائح

- التوت الأزرق : 170 غم

- مياه معدنيّة غازية : 4 اكواب

- سكر : ربع كوب (محلي إصطناعي)

- ثلج : حسب الرغبة الطريقة: ضعي في الخلاط الكهربائي المحلي الإصطناعي، عصير الليمون الحامض، قشر الليمون الحامض والتوت.

اخفقي جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.

صفّي العصير بواسطة المصفاة ثمّ اسكبيه في إبريق العصير.

أضيفي المياه الغازية وحرّكي قليلاً.

ضعي مكعبات من الثلج في أكواب التقديم واسكبي العصير فيها ثمّ قدّميه. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون خفيفة وشهية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات الكيك موس التوت والكريمة

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