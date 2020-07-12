القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوب (سائل / قليل الدسم)

- الماء : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة (مذوبة)

- البيض : 2 حبة الطريقة: اخلطي الدقيق، السكر والملح في وعاء.

اخفقي في وعاء ثانٍ البيض مع الحليب، الماء والزبدة المذوبة.

أضيفي خليط الدقيق إلى مزيج البيض واخفقي حتى تتجانس المكونات.

غطّي العجينة واتركيها جانباً لحوالي ساعة من الوقت.

حمّي مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي تباعاً ربع كوب من العجينة السائلة.

قلّبي الكريب حتى ينضج من الجهتين.

أعيدي الكرّة حتى انتهاء كمية العجين المحضّر.

زيني بالفواكة والعسل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.