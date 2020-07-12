تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز النان الهندي ميني

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- طحين : 2 كوب
- ماء دافئ : نصف كوب
- خميرة : ملعقة كبيرة ونصف
- سكر : ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : 75 غراماً
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- بقدونس مجفف : نصف ملعقة صغيرة
- الزبدة : ربع كوب (مذابة)
الطريقة:
اخلطي الخميرة في كوب مع ملعقتين كبيرتين ماء ساخن وأضيفي السكر وغطي الكوب واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة.
اخلطي الطحين والملح واللبن الزبادي والزيت في وعاء كبير ثم أضيفي مزيج الخميرة والسكر.
أضيفي الماء بالتدريج مع العجين حتى تتكون عجينة ناعمة.
اعجني العجينة لمدة 5 دقائق ثم غطيها واتركيها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح وتتخمر.
مدي العجينة على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة ثم قطعيها دوائر بواسطة قطاعة حادة وافردي الدوائر قليلاً.
سخني ملعقة من الزيت في مقلاة غير لاصقة ثم ضعي العجين وادهنيه بالزبدة وحمري دوائر العجين على الجهتين مع الاستمرار بدهن الزبدة حتى تصبح ذهبية اللون.
انقلي خبز النان لطبق التقديم ورشي البقدونس المجفف وقدميه ساخناً إلى جانب الأكلات الهندية مثل الدال والمسالا وغيرها.
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