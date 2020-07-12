تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمبوسة هندية

المقادير - للعجينة :

دقيق : كوبان ونصف

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

الماء : كوب

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- للحشو :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

فلفل أخضر حار : 1 حبة (مُقطَّع إلى مُكعَّبات صغيرة)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

البازيلاء : نصف كوب (مجمدة)

البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مُقشَّرةً ومسلوقةً ومهروسةً)

- الزيت : غزير (للقلي)

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الطريقة:

للعجينة: تُخلط المُكوِّنات الجافَّة (الدقيق والبيكينج باودر) معًا في وعاء كبير، فيُصبُّ الزيت والماء، مع التقليب، حتَّى الحصول على عجينة متماسكة. تُغطَّى العجينة، وتُترك جانبًا حتَّى الفراغ من إعداد الحشو.

للحشو: يُسخَّن الزيت في مقلاة واسعة على النار، ثمَّ يُضاف فرم البصل والثوم والزنجبيل والفلفل الحارّ، مع التقليب المُستمرّ. كما يُضاف الكمُّون والكزبرة الجافَّة، مع الاستمرار في التقليب.

تُضاف البازلاء والبطاطس إلى المقلاة، التي تُخفَّف حرارتها. يُطهى خليط الحشو على نار هادئة لعشر دقائق، قبل ان يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.

تُقسَّم العجينة إلى أقسام متساوية الحجم؛ يُفرد كلُّ قسم على سطح طاولة، ويُشكَّل على هيئة دائرة، بوساطة طبق فنجان القهوة، ثم تُقسَّم الدائرة إلى نصفين، بوساطة سكِّين حادّ.

يوضع مقدار ملعقة كبيرة من الحشو في النصف الأوَّل من العجين، فيُقفل على هيئة مثلَّث. تُكرَّر العمليَّة حتَّى نفاد الكميَّة.

تُقلى مُثلَّثات العجين في قدر تحتوي على زيت غزير ساخن، وذلك حتَّى تصبح ذهبيَّة اللون.

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