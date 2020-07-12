تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكباب الهندي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- طماطم : 5 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (محمص) الطريقة: اخلطي اللحم المفروم مع البصلة المبشورة والصنوبر المحمص ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود والهيل والقرفة في وعاء حتى تمتزج المكونات.

اصنعي كرات صغيرة من اللحم وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت واشويها بالفرن على حرارة 190 درجة لمدة ربع ساعة مع التقليب ثم ازيليها من الفرن.

سخني الزيت النباتي في قدر وأضيفي البصل الشرائح والثوم المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الطماطم.

أضيفي كرات اللحم للخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة يغلي مع الصلصة.

اسكبي اللحم مع الصلصة في طبق التقديم وزينيه بالصنوبر المحمص وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز الأبيض المفلفل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم

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