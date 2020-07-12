تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالصينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طماطم : 4 حبات (مفرومة مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- لحم كفتة : كيلو (متبل بحسب الرغبة، ومشكّل أصابع)

- الماء : كوب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة الطريقة: ضعي حبات الطماطم المفرومة بطبق الفرن البايركس، ووزعيها بالتساوي في قاع الطبق.

أضيفي شرائح البصل فوق الطماطم.

أضيفي أصابع الكباب فوق الخضار.

اخلطي الماء مع معجون الطماطم جيداً، وصبي المزيج فوق المكونات.

بهرّي بالملح والفلفل الأسود.

أدخلي الصينية للفرن مدة تتراوح ما بين 25 - 30 دقيقة حتى التأكد من تمام النضوج.

قدمي الكباب ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر

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