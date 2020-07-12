تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي مع الكوسا والفلفل

المقادير

- فيليه صدر الدجاج : 2 صدر

- ليمون : 1 حبة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مفرومة شرائح)

- الكوسا : 1 حبة (كبيرة مفرومة شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- الطماطم الكرزية : كوب (مفرومة)

الطريقة:

1. توضع صينيَّة ذات قعر مُخطَّط مُخصَّصة للشي، على النار.

2. يوضع كلُّ صدر دجاج على ورقة قصدير، ويُطرق بالشوبك مرارًا. ويوزَّع بشر نصف حبَّة من الليمون الحامض والأوريغانو عليهما، وبعدها تُصبُّ ملعقة من زيت الزيتون عليهما، وكذلك ملعقة من عصير الليمون الحامض. ويُدعان جانبًا، حتَّى تجهيز الخضراوات.

3. تكبس قطع الفليفلة من جهة الوجه على الصينيَّة الساخنة، وذلك حتَّى تُسعف وتُصبح طريَّةً. ثمَّ، تمسح قطع الكوسى بالزيت، وتوضع أيضًا على الشوَّاية، حتَّى تُسعف. توضع قطع الفليفلة والكوسى جانبًا، في مكان ساخن.

4. يُسعف صدرا الدجاج لدقيقتين أو ثلاث دقائق، مع كبسهما إلى المقلاة. ثمَّ، يدعان لدقيقة إضافيَّة على الوجه الثاني.

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5. اقلي بصل الربيع والبندورة الكرزيَّة في مقلاة حاوية الزبدة، لدقيقتين. ثمَّ، يُسكب الدجاج، مع الفليفلة والكوسى.

طريقة التقديم: يقدم إلى جانب الأرز المفلفل

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