تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات المكرونة بالبشاميل

المقادير

- البيض : 4 حبات (مخفوق)

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 2 كوب (مخلي من العظم ومفروم)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- البصل : 2 حبة (مقطعة صغير)

- بقسماط : كوب ونصف (كعك مطحون)

- سباغتي : كيس (نقسمها نصفين ونسلقها)

- معجون الطماطم : كوب

- بهارات : ملعقة صغيرة

- صلصة البشاميل : كيس

- ملح : ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

الطريقة:

1. قومي بسلق المكرونة ( السباغيتي) مع قليل من الملح، ثم صفيها من الماء.

2. في مقلاة شوحي البصل، وعندما يصبح ذهبي اللون أضيفي البهارات والدجاج، حركي المكونات جيداً، واتركيهم على النار لحين نضوج الدجاج.

3. ضعي معجون الطماطم على الدجاج وحركي حتى يتسبك الخليط، ثم أضيفي الكاتشب.

4. حضري البشاميل وقومي بخلطه مع المكرونة والبطاطس المهروسة والدجاج.

Advertisements

5. شكلي من الخليط كرات متوسطة الحجم، واغمري الكرات في الدقيق، ثم في البيض، و من ثم في البقسماط، "تأكدي من تغليف الكرات جيداً في (الدقيق، البيض، البقسماط).

6. قومي بإدخال الكرات بهدوء فى زيت ساخن وغزير، دعي كرات المكرونة حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبي.

7. أخرجي كرات المكرونة على ورق المطبخ، حتى تمتص الزيت الزائد، وتقدم.

قد يهمك أيضا:

طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط