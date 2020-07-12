تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج ستراغانوف

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- المعكرونة : علبة (الرفيعة مسلوقة بماء مملح ومصفاة)

- البصل : 1 حبة (صغيرة مفرومة ناعماً)

- الفطر : علبة (شرائح مغسولة ومصفاة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : نصف كوب (السائلة)

- البقدونس : قليل (مفروم للتزيين)

- طحين : ملعقتان كبيرتان

- صدر الدجاج : 2 صدر (بدون جلد وعظم مقطعة مكعبات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (لتتبيلة الدجاج)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (لتتبيلة الدجاج)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة (لتتبيلة الدجاج) الطريقة: 1. سخني ملعقة زيت الزيتون على نار عالية، وأضيفي البصل والمشروم واطهي لمدة 5 دقائق، ثم أزيلي البصل والمشروم وضعيه جانباً 2. في نفس القدر، ذوبي القليل من الزبدة وأضيفي الدجاج المتبل بمقادير التتبيلة واطهي الدجاج لمدة 10 دقائق حتى ينشف الماء منه وينضج 3. في نفس القدر، انثري الطحين وأضيفي كوب مرقة الدجاج مع التحريك ثم أضيفي الخل 4. حركي المزيج جيداً حتى يصبح ناعماً ومتماسكاً Advertisements 5. أضيفي البصل والمشروم المحمر سابقاً واتركيه يغلي مع المزيج لمدة 20 دقيقة 6. خففي النار وأضيفي كريمة الطبخ السائلة واتركيه على النار لمدة 5 دقائق ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل حسب الرغبة 7. ضعي الخليط في طبق التقديم فوق المعكرونة المسلوقة وزينيه بالبقدونس المفروم قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة دجاج بالمعكرونة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشو بالحبش مع الخضار

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