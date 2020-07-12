مبادرة من منظمة الصحة العالمية إنقاذ 8 ملايين من الوفاة سنويًا بسبب التدخين

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة للإقلاع عن التبغ، وتهدف لمساعدة 1.3 مليار مستخدم للتبغ فى العالم للإقلاع عن التدخين أثناء وباء فيروس كورونا، حيث ستساعد هذه المبادرة الناس فى الوصول بحرية إلى الموارد التى يحتاجون إليها للإقلاع عن التدخين، مثل العلاج ببدائل النيكوتين، والحصول على المشورة الطبية اللازمة من أجل الإقلاع عن التدخين.

وقالت المنظمة، يقتل التدخين 8 ملايين شخص سنويًا، لكن إذ أن المستخدمين بحاجة إلى المزيد من الدوافع للتخلص من هذه العادة، فإن وباء فيروس كورونا يوفر الحافز المناسب، حيث تكشف الأدلة، أن المدخنين أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بحالة حادة من فيروس كورونا COVID-19.

وأضافت المنظمة، يقود هذا المشروع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب فريق عمل الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعنية بالأمراض غير المعدية، ويجمع شركاء صناعة التكنولوجيا والأدوية وشركاء المنظمات غير الحكومية، والتحالف من أجل الوصول إلى أدوية ومنتجات الأمراض غير المعدية.

ووجهت المنظمة الشكر للشركاء من شركة "جونسون آند جونسون"، الذين تبرعوا بما يقرب من 40 ألف لاصقة من النيكوتين للمساعدة فى الاقلاع عن التدخين.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جربيسيوس، إن منظمة الصحة العالمية تضيف المزيد من الشركاء وتشجع شركات الأدوية والتكنولوجيا على الانضمام إلى هذه المبادرة، مما سيساعد الناس على الحد من مخاطر فيروس كورونا COVID-19 ويعيشون حياة أكثر صحة، مشيرا إلى أنه سنطلق المبادرة في الأردن أولاً، ثم نطرحها عالميًا خلال الأشهر القادمة.

وقال، إن خبيرا منظمة الصحة العالمية، في طريقهما حاليا إلى الصين للقاء زملائي العلماء ومعرفة التقدم المحرز في فهم الخزان الحيواني لفيروس كورونا لـ COVID-19 وكيف قفز المرض بين الحيوانات والبشر، وسيساعد ذلك على إرساء الأساس للبعثة الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية في الأصل، مؤكدا أن أزمة تزايد مقاومة مضادات الميكروبات هي تهديد بطيء الحركة، موضحا أنه على الرغم من ارتفاع معدلات العدوى المقاومة، لم يتم اكتشاف وتطوير المضادات الحيوية الجديدة.

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وقال، ما لم نتخذ إجراءً سريعًا ومستدامًا، فإننا نجازف بسيناريو عالمي خطير حيث تعود الإصابات والأمراض الشائعة لتصبح قاتلة رئيسية، يهدف صندوق اتاحة المضادات الحيويةAMR Action ، إلى معالجة ذلك من خلال تعزيز وتسريع البحث والتطوير بشأن المضادات الحيوية من خلال الاستثمارات التي تغير قواعد اللعبة في شركات التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.

سواء كان فيروس كورونا COVID-19 أو مقاومة العمل من أجل تطوير مضادات حيوية جديدة AMR، فإن أفضل لقطة لدينا هي العمل معًا في الوحدة الوطنية، والتضامن العالمي.

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