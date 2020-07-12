طريقة تحضير بطاطس هندية بالبهارات

القاهرة - لايف ستايل بطاطس هندية بالبهارات .. قدمي البطاطس كطبق من المقبلات الساخنة الطيبة على طريقة المطبخ الهندي، وجبة سريعة وطيبة برائحة وطعم البهارات الزكية والمميزة



وقت الطهى

30 دقيقة

يكفي ل

2 أشخاص

المقادير

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

اسلقي البطاطس بماء مملح حتى تنضج نصف نضوج وصفيها واتركيها جانباً.

سخني السمن في مقلاة واسعة وأضيفي البابريكا والشطة المجروشة والفلفل والكمون الحب والكزبرة المجففة وقلبي لمدة 30 ثانية.

أضيفي البطاطس المصفاة وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تتحمر البطاطس.

ارفعي المقلاة عن النار وأضيفي الملح وعصير الليمون وقدميها ساخنة إلى جانب المشويات. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية الموزات والبطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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