طريقة تحضير ماربل كيك بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل ماربل كيك بالبرتقال .. أطيب الكيكات نقدمها لكِ من مطبخ سيدتي، تعلمي بأسهل خطوات عمل طريقة عمل كيك الماربل الشهي بطعم البرتقال، قدمي الكيك بجانب فنجان الشاي الساخن كأطيب ضيافة سهلة وسريعة وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي ل

6 أشخاص

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- سكر : كوب

- عصير البرتقال : كوب

- الزيت : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : حسب الرغبة

- برش البرتقال : حسب الرغبة

الطريقة: قومي بخفق المكونات السائلة مع إضافة الفانيليا وبشر البرتقال.

أضيفي المكونات الجافة ما عدا الكاكاو واخفقيهم ثم قسمي الخليط إلى اثنين وأضيفي على واحد منهم الكاكاو.

أحضري صينية وادهنيها بالزبدة وضعي الخليط الأبيض كله.

قومي بوضع دوائر من خليط الكاكاو وبواسطة طرف السكين قومي بعمل خطوط عشوائية وأدخليها الفرن على 180 درجة حتى تمام النضج Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال والجزر والزنجبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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