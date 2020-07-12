أنجلينا جولي تؤكّد أن ابنتها زهرة امرأة أفريقية استثنائية

لندن - لايف ستايل
في تصريحات حول ابنتها أكدت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها تجد ابنتها زهرة التي تبلغ من العمر 15 عامًا "امرأة أفريقية استثنائية".وتبلغ جولي من العمر 45 عامًا وتبنت زهرة وهي طفلة رضيعة من دار للأيتام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2005.
وأثنت أنجلينا على ابنتها الكبرى خلال محادثة فيديو لـ TIME 100 مع الناشطة المناخية الأوغندية فانيسا ناكاتي.وأضافت جولي ابنتي من إثيوبيا ولقد تعلمت الكثير منها، قائلة: "إنها عائلتي، لكنها امرأة أفريقية غير عادية وارتباطها ببلدها خاص للغاية ".
وكانت التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين فى الأول من يوليو، والتى تعد الصور الأولى للقائهما سوياً بعد انفصالهما في 2016.
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.
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