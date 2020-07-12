شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية بريطانية: 5 طرق غذائية تساعدك على تخطى القلق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتحكم التغذية السليمة فى الحد من القلق والتوتر، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بالطعام الحى الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز الصحة العقلية وتحد من خطر الاصابة بالاكتئاب والتوتر، وحسب ما ذكره موقع mirrorتقدم خبيرة التغذية البريطانية جين كلارك بعض النصائح والطرق الغذائية التى تساعدك على الشعور بالسعادة وتجنب القلق.

1:ابدأ مع وجبة الإفطار

تقول جين: يمكن أن يساعد تناول الطعام بعد الاستيقاظ قريبًا في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم والهرمونات لإعطائنا الحيوية والتركيز العقلي خلال اليوم، متابعة: "أوصي بالبروتين مثل " بيض مسلوق ، زبادي كامل الدسم مع فواكه ، أو المكسرات والبذور".

2: تناول الكربوهيدرات الصحيحة

ينصح بتناول الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل البطاطا الحلوة والشوفان والحبوب الكاملة ، حيث تؤدي الكربوهيدرات إلى استجابة الجسم و إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ.

3:الأطعمة الجيدة

إذا كان المزاج أو القلق المنخفض يمثل مشكلة ، فقد تجد بعض الراحة من خلال زيادة كمية الأطعمة الغنية بالتريبتوفان في نظامك الغذائي.

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يستخدم الدماغ التربتوفان لإنتاج هرمون السيروتونين السعيد، ومنها الدجاج والديك الرومي والبيض والسلمون والتونة والفاصوليا والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والمكسرات والبذور.

4: قلل من الكافيين

أنا لا أفتقد قهوتي الصباحية أبدًا ، لكن شرب الكافيين بعد الغداء يمكن أن يجعلني أشعر بالضيق والقلق ولا يساعدني على النوم لاحقًا.

إذا كنت حساسًا تجاه الكافيين ، فانتقل إلى تناول الفاكهة أو الأعشاب بعد الساعة 4 مساءً للحفاظ على التوازن ، وينصح قبل النوم بتناول المشروبات التى تساعد على الاسترخاء مثل البابونج او الحليب الدافئ.

5:حافظ على رطوبة جسمك

قلل من تناول الكافيين وحافظ على رطوبة جسمك، قد لا تربط بين كمية الماء التي تشربها وحالتك المزاجية ، لكن الجفاف يمكن أن يجعلك تشعر بالضيق والانفعال.