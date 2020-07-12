5 معقمات تسبب العمى والوفاة.. تعرف عليهم

الأحد 12 يوليه 2020

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" FDA" من استخدام 5 معقمات للأيدي تسببت في العديد من الوفيات بين الاصحاء والاطفال أو دخولهم إلى المستشفى بعد استخدامها بطريقة غير السليمة.



بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، قامت بتصنيع جميع المعقمات الخمسة المحددة شركة Eskbiochem SA de CV في سيلايا بالمكسيك، وتحتوي المطهرات على كميات خطيرة من الميثانول دون إدراجها على العبوات في قائمة المكونات، وبدلًا من ذلك أدرجت الشركة المكسيكية الكحول الإيثيلي (الإيثانول)، وهو العنصر النشط الأكثر شيوعًا والأكثر أمانًا في صناعة معقمات الأدي، على عبواتها الخاصة.

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وأظهرت الاختبارات الأمريكية أن كل منتج من منتجات تلك الشركة يحتوي على كميات كبيرة من الميثانول، والتي يمكن أن تكون سامة إذا تم ابتلاعها أو استنشاقها أو حتى امتصاصها من خلال الجلد، ويمكن أن يتسبب الميثانول في العمى أو حتى الوفيات.

كما أن تناول ما يعادل ملعقتين كبيرتين منه يكون مميتًا للأطفال، ومن المعروف أن الكميات الأصغر تتسبب في تلف الأعضاء، وتؤثر سلبًا على العصب البصري، مما يصيب من يتعرض له بضعف بصري خطير.

وأوضح التقرير أن الشركة لم تضع اسم المادة ضمن قائمة مكونات العبوات، واستبدلتها بـ "إيثانول" الأكثر أماناً، ما يعد غشا غير مسبوق، واكتشفت مختبرات الإدارة خطورتها ومنعت تداولها في الولايات المتحدة.