شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح تأثير «داء السكري» على «المثانة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد،استشاري جراحة المسالك البولية: إن داء السكري يؤثر على أعصاب المثانة وعضلاتها مما يقلل الإحساس بالبول ويزيد حجم المثانة.
وأشار استشاري جراحة المسالك، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، إلى أن ضعف العضلات يسبب صعوبة في إفراغ المثانة، وهذا يجعل المريض يعاني من تكرار التبول والحاحه مع صعوبة خروجه.
وأكد “المسيعيد” أنه يجب الأخذ بالحسبانعند علاج المريض من أعراض التبول، النظر في أسباب ذلك التي قد يكون داء السكري سببًا لها وليس بسبب البروستات.
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