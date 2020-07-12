"الحج السعودية" تعلن الانتهاء من فرز طلبات ١٦٠ جنسية المزيد

أعلنت وزارة الحج السعودية، الأحد، الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ إلكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية.



وأشارت وزارة الحج السعودية إنه سيتم اختيار من سيؤدون فريضة الحج لهذا العام وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.