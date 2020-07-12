الناطق باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار: 4 كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي المزيد

قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، الأحد، إن 4 كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأوضح عمار، أن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

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وأمس السبت، أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـ"الخليج 365" بأن مفاوضات انطلقت، بين أكثر من كتلة برلمانية في تونس لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، الإخواني راشد الغنوشي.





ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي وهو لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.