لويس هاميلتون يفوز بجائزة ستايريان الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1 المزيد

نجح البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في الفوز بجائزة ستايريان الكبرى، ثاني سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا 1.

السباق الرئيسي لجائزة "ستايريان" الكبرى، أقيم الأحد، بحلبة "رد بول رينج"، وسط إجراءات طبية صارمة، أبرزها غياب الحضور الجماهيري، وذلك ضمن مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

قاهر شوماخر

وكان السائق البريطاني قد تأهل للمشاركة في السباق الرئيسي في مركز أول المنطلقين.

هاميلتون كان أول سائق في التاريخ يحصل على مركز أول المنطلقين في 14 موسم مختلف من بطولة العالم "فورمولا 1"، وذلك خلال الفترة من 2007 إلى العام الحالي، محطما رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، والذي حصل على مركز أول المنطلقين في 13 نسخة.

وقاد هاميلتون فريقه مرسيدس للسيطرة على أول مركزين في السباق الرئيسي.

واحتفل السائق البريطاني بالانتصار 85 في مسيرته، ليقترب خطوة أخرى من رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا.

وجاء زميله فالتيري بوتاس، الفائز بالسباق الافتتاحي على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي بدون حضور الجماهير، في المركز الثاني لتتقلص صدارته للترتيب العام إلى 6 نقاط.

وأنهى ماكس فرستابن، سائق ريد بول، السباق على حلبة فريقه في المركز الثالث.

Advertisements

اصطدام سائقي فيراري

وخطف فيراري المتعثر الأنظار بعد حادث اصطدام بين سائقيه شارل لوكلير وسيباستيان فيتل في اللفة الأولى مما أدى إلى انسحابهما.

وتسبب الحادث في تضرر السيارتين وعودتهما إلى مرأب الفريق، إذ انسحب فيتل، بطل العالم 4 مرات، مباشرة بينما عاد لوكلير إلى الحلبة بعد تركيب جناح أمامي جديد.

واعتذر لوكلير إلى فريقه فيراري وزميله فيتل بعدما تسبب في الحادث، واعترف أنه أفرط في التفاؤل بإمكانية نجاح التجاوز.

وأبلغ لوكلير شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: "اعتذرت، بالتأكيد الاعتذارات ليست كافية في أوقات مثل هذه".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل من نفسي، قمت بعمل سيء للغاية اليوم، خذلت الفريق، لا يمكنني سوى الاعتذار رغم معرفتي أنه ليس كافيا، أتمنى التعلم من هذا والعودة أقوى في السباقات المقبلة".

وأردف: "لكنه وقت صعب للفريق، لم نكن بحاجة لذلك، الفريق ليس بحاجة إلى ذلك وأضعت كل مجهود الفريق، لذا أنا أسف للغاية".

ويمر فيراري، أقدم وأشهر وأنجح فرق فورمولا 1، بوقت صعب مع سيارة تفتقر للكفاءة والديناميكا الهوائية مقارنة بالعام الماضي.

وأسرع الفريق بإدخال تحديثات على السيارة، لكن ماتيا بينوتو رئيس الفريق قال، السبت، إن السيارة لم تشهد التطور المتوقع.

من ناحيته، قال فيتل، الذي سيرحل عن فيراري بنهاية الموسم: "كنت أنافس ضد سيارتين في المنعطف الثالث، وفوجئت لأنني كنت بداخل المنعطف ولم أتوقع أن يقوم شارل بما فعله، لا أعتقد أنه كانت هناك مساحة كافية".

