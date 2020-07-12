سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 12 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، بشكل ملحوظ للغاية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.

وبدأت الليرة اللبنانية منذ أيام رحلة صعود أمام الدولار، بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي متدن عند 9500 ليرة مقابل الدولار.

السوق السوداء

وخلال تعاملات صباح اليوم في السوق السوداء، هبط الدولار إلى 6800 ليرة للشراء و7100 ليرة للبيع، مقابل 7250 ليرة للشراء، و7500 ليرة للبيع، صباح أمس.

ولا توجد أي تفسيرات منطقية لهبوط الدولار في لبنان، حيث أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، في حين تحذر مؤسسات دولية من أوضاع أكثر مأساوية في المستقبل القريب.

وترجح وسائل إعلام لبنانية أن ثمة "لعبة" تدار هدفها الايحاء بنزول سريع للدولار لحض حائزيه على بيعه، قبل أن تقفز العملة الخضراء مجددا إلى ما فوق 15 ألف ليرة.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة.

ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافين

ولم تُصدر نقابة الصرافين سعرا جديدا لصرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، وهو ما يعني أن شركات الصرافة ستظل تصرف العملة الخضراء عند نفس مستوى الأمس.

وبالأمس، حددت النقابة سعر الدولار عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

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ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فلم تتغير صباح اليوم.

وكانت المديرية قد حددت في نشرة صباح أمس السبت، سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/ حزيران 3810 ليرة.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

البنوك

وفي البنوك سجل الدولار 3850 ليرة لبنانية.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.