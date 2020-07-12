شكرا لقرائتكم السؤال مجددا.. متى يعلن عن لقاح لكورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser بعد إصابة أكثر من ١٢ مليون إصابة ونصف مليون وفاة ومئات الدراسات عن العدوى وعشرات التجارب.. أين لقاح كورونا ومتى؟

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