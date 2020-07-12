هكذا تريد الصين مناكفة أميركا بورقة إيران

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تمكن الصين من إقامة قاعدة عسكرية في إيران.. إندبندنت عربية: بكين تنوي تفعيل الاتفاقية السرية مع طهران ورفع مستوى العلاقات التجارية والاستثمارات
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