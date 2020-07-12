نصائح ذهبية لحماية الأطفال من أضرار الحقائب والمكاتب

مع بداية الدراسة تبدأ معاناة وأعباء جديدة على ظهور الأطفال بسبب الحقائب والمكاتب غير المناسبة؛ لذا يتعين على الآباء مراعاة بعض النقاط المهمة عند اختيار الحقيبة والمكتب.

الحقيبة

أوضح الدكتور باتريك رايتسه أن الحقيبة المناسبة ينبغي أن تلتصق بالظهر قدر الإمكان، وأن تكون مبطنة جيدا وتحتوي على حزامي كتف عريضين، وبذلك لحماية الظهر من الانحناء والتقوس.

وينصح طبيب العظام الألماني أيضا بشراء الحقائب الصغيرة نسبياً، لضمان عدم زيادة الوزن بها وتشكيل ضغط زائد على الظهر يسبب له المشاكل.

المكتب والمقعد

أوضح رايتسه أن أهم شيء هنا هو أن يتيح كلاهما إمكانية التعديل من حيث الارتفاع، مما يسمح لهما بالتكيف مع حجم الطفل. ومن المهم بشكل عام ألا يجلس الأطفال على المكتب لفترة طويلة؛ حيث ينبغي النهوض والتحرك من آن لآخر.

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ويحذر رايتسه من أن يضع الطفل رأسه على يده، كما يحب العديد من الأطفال؛ فهذا الوضع المائل يجهد العضلات والأقراص الفقرية والعمود الفقري بأكمله.

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