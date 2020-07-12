تعرف على الأطعمة التي تقلل من هرمون التستوستيرون

بعض الأطعمة ، بما في ذلك الصويا و منتجات الألبان و الدهون المحددة ، قد تخفض مستويات هرمون التستوستيرون testosterone في الجسم.

و مع ذلك ، يمكن للشخص أيضاً زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي ، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام و الحفاظ على وزن صحي.

و يمكن أن يؤثر الطعام الذي يتناوله الشخص على العديد من جوانب صحته ، و ليس فقط على محيط الخصر. إذ يغذي الطعام الخلايا و قد يؤثر على بعض مكونات الجسم الأخرى ، بما في ذلك الهرمونات ، مثل هرمون التستوستيرون.

و بالفعل قد يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة المحددة إلى التخلص من توازن هرمونات الجسم أو زيادة صعوبة استخدام الجسم للهرمونات بشكل صحيح.

الأطعمة التي قد تقلل من هرمون التستوستيرون

التستوستيرون هو أحد الهرمونات الجنسية الرئيسية في الجسم. و على الرغم من أن الرجال ينتجون المزيد من هرمون التستوستيرون ، إلا أنه هرمون مهم للنساء أيضاً. إذ يعزز التستوستيرون زيادة في كتلة العضلات وكتلة العظام و شعر الجسم و يؤثر على الإنجاب أيضاً.

و عادة ، يقوم الجسم بعمل فعال ينظم الهرمونات و يحافظ على مستويات هرمون التستوستيرون حيث يجب أن يكون.

و مع ذلك ، قد تتداخل بعض الأطعمة مع هذه العملية عن طريق عدم توازن مستويات الهرمون. و سيتوجب على الأشخاص القلقون من مستويات هرمون التستوستيرون لديهم، أن يتجنبوا الأطعمة التالية:

1. الكحول

يمكن لأي شخص لديه مخاوف بشأن مستويات هرمون التستوستيرون أن يفكر أيضاً في الإقلاع عن تناول الكحول أو الحد منه. و قد يكون هذا صحيحاً بشكل خاص للذكور.

و في حين أن بعض الدراسات وجدت أدلة على أن كمية صغيرة من الكحول تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، فإن هذا ليس هو الحال بشكل عام. كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة Current Drug Abuse Review ، أن الإفراط في تناول الكحول أو الشرب المنتظم على مدى فترات طويلة يسبب نقصاً في هرمون التستوستيرون لدى الذكور.

و تشير الورقة أيضاً إلى أن استهلاك الكحول يسبب زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء.

2. النعناع

شاي النعناع

قد يكون لشاي النعناع الحار أو البارد تأثيراً مهدئاً ، لكن المنثول menthol الموجود في النعناع قد يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون.

فوفقاً لورقة دراسة في نشرة الأدوية المتقدمة Advanced Pharmaceutical Bulletin، عالج العلماء الفئران الإناث بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS polycystic ovarian syndrome) مع زيت النعناع الأساسي لاختبار آثاره على الاضطراب. و قد لاحظ الباحثون أن زيت النعناع العطري يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون في هذه الفئران.

و أشارت مراجعة نُشرت إلى BMC Complementary & Alternative Medicine أيضاً إلى وجود بعض الأدلة عالية الجودة التي تبين أن النعناع يخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

و مع ذلك ، لا يوجد ما يكفي من الأدلة عالية الجودة المحيطة بتأثير العشب بشكل عام.

و للعلم تركز معظم الأبحاث حول هذا الموضوع على النماذج الحيوانية أو النساء. و لابد من أن تبحث الدراسات المستقبلية في آثار النعناع لدى كلا الجنسين للحصول على صورة شاملة أفضل.

3. الخبز والمعجنات والحلويات

ربطت دراسة في مجلة Nutrients نظاماً غذائياً عالياً في الخبز والمعجنات والحلويات الأخرى بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون الإجمالية لدى الرجال التايوانيين.

و تشمل العوامل الإضافية استهلاك الألبان المرتفع ، و تناول الطعام بانتظام ، و عدم تناول ما يكفي من الخضراوات الخضراء الداكنة.

و وفقاً للمقال ، فإن هؤلاء الرجال قد عانوا أيضاً من كتلة العضلات وزيادة الدهون في الجسم.

4. منتجات الصويا

تحتوي أطعمة الصويا ، على فيتو استروجين phytoestrogens (هرمون الاستروجين الذي يحدث بشكل طبيعي في البقوليات ، و يعتبر مفيداً في بعض الأنظمة الغذائية).

و تتشابه هذه المركبات فيزيائياً مع هرمون الاستروجين في الجسم و تعمل بطريقة مماثلة.

و تشير دراسة في مجلة العلوم الطبية الألمانية إلى أنه على الرغم من أن العلماء قد أجروا الكثير من الأبحاث على فول الصويا ، إلا أنهم لا يزالون لا يفهمونها بشكل كامل.

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و تشير الورقة إلى أن العديد من الدراسات لم تجد صلة بين تناول منتجات الصويا و بين تغير مستويات هرمون التستوستيرون أو هرمون الاستروجين.

و قد اقترح الباحثون أن فيتو استروجين في الصويا قد يؤثر على الجسم دون تغيير مستويات هرمون الجسم ، مما قد يسبب أعراض ارتفاع هرمون الاستروجين.

و يحتاج الباحثون إلى إجراء المزيد من الأبحاث عالية الجودة في كل من الذكور والإناث لتحديد الآثار الدقيقة لفول الصويا في الجسم.

5. منتجات الألبان

قد يختار العديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى رفع مستويات هرمون التستوستيرون لديهم لتجنب منتجات الألبان.

و قد يكون هذا لأن بعض حليب البقر يحتوي على هرمونات اصطناعية أو طبيعية ، مما قد يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الشخص.

و قد يحتوي علف الحيوانات أيضاً على فول الصويا ، مما قد يزيد من مستويات هرمون الاستروجين في حليب البقر.

6. جذر عرق السوس

تشير دراسة في أبحاث الطب التكاملي Integrative Medicine Research إلى أن جذور عرق السوس يمكن أن تقلل التستوستيرون لدى النساء الأصحاء أثناء دورات الطمث. و تظهر الدراسات على الحيوانات أيضاً أن مكملات عرق السوس يمكن أن تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون.

و من الناحية العملية ، لابد أن تبحث أي دراسات مستقبلية في آثار عرق السوس على كلا الجنسين لفهم أفضل لكيفية عمل العشب بشكل عام.

7. دهون معينة

قد يؤثر نوع الدهون التي يتناولها الشخص أيضاً على مستويات هرمون التستوستيرون و وظيفته.

و قد نظرت دراسة في المجلة الآسيوية لعلم الذكورة Asian Journal of Andrology في الأنماط الغذائية للشباب الأصحاء فيما يتعلق بمستويات هرموناتهم و وظائف الخصيتين.

و قد أشار بحثهم إلى أن تناول الدهون المتحولة قد يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم.

و وجدوا أيضاً أن الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية omega-6 fatty acids يبدو أنها تقلل من حجم و وظيفة الخصية.

و مع ذلك ، فإن تناول الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة polyunsaturated omega-3 fatty acids قد يزيد من حجم الخصية و يحسن الوظيفة.

و دعا الباحثون إلى مزيد من الدراسات لتأكيد نتائجهم ، لكن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من مستويات هرمون التستوستيرون لديهم قد ينصحون بتجنب الدهون المتحولة و الحد من دهون أوميجا 6.

عوامل اخرى

تشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على اختلالات الهرمونات أو انخفاض هرمون التستوستيرون ما يلي:

الشيخوخة

نمط الحياة غير المستقر

التعاطي المزمن لـ المخدرات و التبغ و الماريجوانا

البدانة

داء السكري

و إليك بعض الطرق لزيادة هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي

قد تكون هناك أيضاً بعض الطرق لزيادة هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي ، نعرض عليك بعضها

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