الزنجبيل للتخلص من دهون الكرش والأرداف

دهون الكرش والأرداف يمكنك التخلص منها عزيزتي مع مكون الزنجبيل الطبيعي الذي يدخل في العديد من الوصفات والخلطات التي تعمل على إنقاص الوزن، فهو يعمل على تنحيف الجسم عن طريق حرق السعرات الحرارية وزيادة درجة حرارة الجسم؛ لذا نقدم لك عزيزتي المرأة كوباً من الزنجبيل وجوز الهند للتخلص من دهون الكرش والأرداف والتمتع بجسم صحي مثالي.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل وجوز الهند

الزنجبيل يحرق المزيد من السعرات الحرارية وتخليص الجسم من السموم، كما أن الأناناس هو فاكهة قليلة السعرات الحرارية وتساعد على إنقاص الوزن.

المكونات:

قطعة زنجبيل

1/2 حبة أناناس

1/2 حبة جوز هند

لتر ماء ساخن

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء وامزجي جيداً بداخله لب جوز الهند مع الماء الساخن.

أضيفي بقية المكونات وامزجي المكونات جيداً.

قومي بتصفية المزيج.

ويمكنك عزيزتي تناول كوبين من هذا المشروب قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، وكوب آخر منتصف النهار.

وصفة الفجل والعسل للتخلص من الكرش



125 غراماً من الفجل

3 حبات من الليمون الحامض العضوي

4ملاعق صغيرة من العسل

ملعقتان صغيرتان من القرفة

قطعة من الزنجبيل

طريقة تحضير:

1- اطحني الفجل مع الزنجبيل ثم قطّعي الحامض مع قشره إلى شرائح صغيرة وأزيلي البذور منها.

2- اخلطي الليمون مع عجينة الفجل والزنجبيل، ثم أضيفي العسل الطبيعي والقرفة على المزيج واخلطي المكوّنات جيدًا. ضعي الخليط في وعاء زجاجي مغلق في الثلاجة وتناولي ملعقة صغيرة من الخليط مرتين في اليوم مع وجبات الطعام.

3- استهلكي هذا الخليط لمدة ثلاثة أسابيع ثم استريحي لمدة أسبوع قبل تكرار هذه العملية للحصول على النتائج السليمة.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل وجوز الهند

الزنجبيل يحرق المزيد من السعرات الحرارية وتخليص الجسم من السموم، كما أن الأناناس هو فاكهة قليلة السعرات الحرارية وتساعد على إنقاص الوزن.

المكونات:

قطعة زنجبيل

1/2 حبة أناناس

1/2 حبة جوز هند

لتر ماء ساخن

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء وامزجي جيداً بداخله لب جوز الهند مع الماء الساخن.

أضيفي بقية المكونات وامزجي المكونات جيداً.

قومي بتصفية المزيج.

ويمكنك عزيزتي تناول كوبين من هذا المشروب قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، وكوب آخر منتصف النهار.

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المكونات:

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

كوب ماء مغلي

طريقه التحضير والاستخدام:

ضعي الكمون والزنجبيل وعصير الليمون في كوب ماء مغلي وقلبيها جيداً واتركيها حتى تصبح فاترة.

تناولي المشروب قبل كل وجبة بـ20 دقيقة.

استمري على تناول المشروب لمدة شهر للتخلص من ترهلات الجلد.



وصفة الكمون والشاي الأخضر للقضاء على الكرش تماماً



المكونات:

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من النعناع الطازج

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

2 كوب ماء مغلي

طريقه التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في ماء مغلي واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

اتركي المشروب يهدأ قليلاً ثم صفي المشروب وتناولي المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الأكل بـ20 دقيقة.

احرصي على تكرار المشروب لمدة شهر.

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