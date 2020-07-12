5 أكلات مهمة لتنمية ذكاء طفلك ونموه العقلى.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمو الطفل وصحته من الأمور التي تهتم بها الأمهات دائما، ولكن تخطئ البعض منهن في الطريقة الصحيحة لمساعدة نمو الطفل وتعزيز قدراته العقلية وحمايته من الأمراض، لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض الأكلات المهمة لصحة ونمو عقل الطفل وفقا لما ذكره موقع flintobox. Advertisements

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