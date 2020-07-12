4 لقاحات لفيروس كورونا في مصر حققت نتائج إيجابية

الأحد 12 يوليه 2020

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خالد عبد الغفار، إن هناك 4 لقاحات بمصر لعلاج كورونا في مرحلة الدراسات على الحيوان وقد حققت نتائج إيجابية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" أنه يُنتظر تطبيق التجارب السريرية على المواطنين في وقت لاحق، لافتا إلى أن مصر كانت "في مقدمة الدول التي تجري البحث العلمي" في محاولة لإنتاج لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح الوزير أن الفترة الحالية تشهد ثباتا في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد، مشيرا إلى أن هذا يدل على امتثال المواطنين للإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن عشرات المستشفيات شهدت في آخر أسبوعين انخفاضا في عدد مرضى كورونا المترددين عليها، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".