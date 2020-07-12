أسباب تورم اللثة.. أكياس الشاي علاج سحري

يعاني الكثير من تورم اللثة الذي يصاحبه ألم شديد يعيق القيام بالمهام اليومية بالشكل الطبيعي.

كما يتعرض الإنسان للألم عند تناول المشروبات الباردة أو الساخنة أو حتى عند تناول الطعام عند الإصابة بالتورم.

ويوجد العديد من الأسباب لتورم اللثة نتطرق إليها من خلال ما يلي، كما نتعرف على الأعراض وطرق العلاج.



أعراض تورم اللثة

الشعور بالألم عند تناول الطعام أو المشروبات.

حدوث نزيف باللثة من الأعراض المتقدمة لتورم اللثة.

وجود احمرار شديد باللثة.

زيادة وجود الفجوات بين الأسنان.

إصابة الفم بالرائحة الكريهة نتيجة إصابة اللثة بالعدوى.





أسباب تورم اللثة

قد تصاب اللثة بالتورم نتيجة التعرض إلى الفيروسات أو الفطريات المسببة لالتهاب اللثة.

قد تصاب المرأة الحامل بالتورم في اللثة نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة الحمل.

يوجد بعض أنواع الأطعمة التي تتسبب في حدوث حساسية الأسنان والتي تتسبب في التورم.

تراكم طبقات الجير على الأسنان يؤدي لتورم اللثة.

تركيبات الأسنان قد تتسبب في حدوث تهيج اللثة ما يصيبها بالتورم.

وجود خراج باللثة أو بأحد الضروس المصابة بالتسوس.

غسل الأسنان بطريقة خاطئة يعد من أسباب تورم اللثة، وخاصة عند استخدام فرشاة حادة وغير نظيفة.

علاج تورم اللثة

من المهم الذهاب إلى طبيب الأسنان عند الإصابة بالتورم الشديد في اللثة، والذي قد ينصح بتناول بعض الأدوية مثل مضادات الالتهابات أو الأدوية الموضعية التي تساعد على التخلص من الإلتهاب.

عليك بتجنب تناول الأطعمة شديدة البرودة أو السخونة والتي تؤثر على اللثة بشكل كبير.

الحرص على غسل الأسنان بفرشاة ناعمة، والتخلص من بقايا الطعام بين الأسنان والتي تتسبب في حدوث الالتهابات والتورم.

وصفات طبيعية لعلاج تورم اللثة

أكياس الشاي





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يمكنك استخدام أكياس الشاي كعلاج فعال لتورم اللثة، وهذا من خلال نقع أكياس الشاي الأحمر أو الأخضر في الماء المغلي وتركها حتى تصبح دافئة وتوضع على اللثة المتورمة لعدة دقائق.

زيت اللوز





يستخدم زيت اللوز لتطهير الفم والتخلص من البكتيريا كما يساعد على التقليل من التورم والألم الناتج عنه، وهذا من خلال إستخدام زيت اللوز في المضمضة بعد تدفئته.

الماء والملح





من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التقليل من تورم اللثة، وهذا من خلال المضمضة بكوب من الماء الدافيء مضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح، مما يساعد على منع نمو البكتيريا بالفم والتقليل من التورم والالتهابات.

الكركم





يخلط مسحوق الكركم مع القليل من الماء الدافئ حتى نحصل على معجون ويتم تطبيقه على اللثة المتورمة ما يساعد على التقليل من التورم.

ويحتوي الكركم على الخصائص المضادة للالتهابات والفطريات، فضلا على أنه يقلل من تراكم الجير على الأسنان.