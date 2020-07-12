7 مشروبات تساعد على النوم.. منها الحليب والنعناع

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على النوم بالشكل الجيد، مما يتسبب لهم في مشكلات صحية عديدة.

وأكدت دراسة نشرتها مجلة plos Biology أن قلة النوم من الممكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل تصلب الشرايين والأمراض القلبية، ويوجد الكثير من الطرق التي تساعد على النوم ومنها المشروبات التي قد تساعدك على النوم ليلا بشكل أفضل.. ونستعرض أهمها فيما يلي..



مشروبات تساعد على النوم الجيد

الحليب





للحصول على نوم أفضل بإمكانك تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، حيث إنه يحتوي على الأحماض الأمينية ومنها التربتوفان، والتي تساعد على زيادة إنتاج هرمون السعادة (السيروتونين) مما يساعد على تعزيز النوم والتخلص من الأرق ليلا.

حليب اللوز





حليب اللوز يعد مهما لأنه يساعد على إنتاج كمية من السيروتونين، فضلا عن أن به نسبة كبيرة من الماغنيسيوم، والذي يعتبر من المعادن المهمة التي لها دور في الحصول على النوم الجيد.

مشروب البابونج





مشروب مغلي البابونج عند تناوله قبل النوم يساعد على الحصول على قسط كاف من النوم، وأكدت الدراسات المختلفة أن شرب مغلي البابونج قبل النوم بشكل منتظم يعزز النوم والاسترخاء، ويساعد على التخلص من القلق والتوتر وأعراض الاكتئاب.

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مشروب النعناع





يساعد تناول مشروب النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى النوم الجيد، حيث أكدت الدراسات أن من أسباب عدم النوم هو اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، ولذا يعتبر من المهم تناول مشروب مغلي النعناع.

عصير الموز واللوز





يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالماغنسيوم والتربتوفان والميلاتونين، فضلا عن أنه غني بالبوتاسيوم وهذا بدوره يساعد على الاسترخاء، وحليب اللوز كما ذكرنا يعزز النوم بشكل أفضل، ولذا يمكنك تناول عصير الموز بحليب اللوز حيث يساعد على استرخاء العضلات مما يعزز النوم بشكل أفضل.

مشروب اليانسون





من أفضل المشروبات التي تساعد على الاسترخاء لعضلات الجسم مما يعزز النوم بشكل أفضل، ويمكنك تناول مشروب مغلي اليانسون المحلى بعسل النحل قبل النوم بحوالي ساعة.

الزنجبيل

من الأعشاب التي لها دور في تهدئة الأعصاب والتخلص من الأرق الذي ينتاب الإنسان مما يؤثر على النوم، ويمكنك تحضير مغلي الزنجبيل من خلال وضع شرائح من الزنجبيل الطازج مع الماء ويترك حتى يغلي ويتم تحليته بالعسل.



