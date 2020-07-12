شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يطلب إجراء تحاليل للمخالطين له بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" Thehealthsite"، أن الممثل الهندى الشهير أميتاب باتشان، وابنه أبيشيك، دخلا مستشفى "نانافاتي"، في مومباي بالهند، بعد أن أثبتت الاختبارات اصابتهما بفيروس كورونا، لكن تقرير اختبار المسحة لا يزال قيد الانتظار، وقال الموقع: لا يوجد أحد في مأمن من فيروس كورونا التاجي الجديد، الذي يصيب جميع فئات الناس، من جميع الفئات العمرية، دون أي تمييز للطبقة، أو العقيدة، أو الدين أو الوضع الاجتماعي، فقد أصاب فيروس كورونا العديد من المشاهير، والقادة السياسيين، في الهند".

وتشهد ولاية ماهاراشترا أكبر عدد من المصابين، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة، مومباي، مركز صناعة السينما والتلفزيون الهندي (بوليوود)، هي المدينة الأكثر تضررا في جميع أنحاء البلاد، وقد أثبت التحاليل للعديد من مشاهير بوليوود أيضًا أنهم إيجابيين لفيروس كورونا" COVID-19 ، ومن ذلك إصابة الممثل الأسطوري أميتاب باتشان، وابنه أبهيشيك بفيروس كورونا التاجي الجديد، تم إدخال الممثلين إلى مستشفى نانافاتي في مومباي بالهند،" Nanavati "

وأضاف الموقع: قام الممثل البالغ من العمر 77 عامًا بالتغريد على موقعه الشخصى على "تويتر"، بأنه أصيب بفيروس كورونا، وقال "انتقلت إلى المستشفى" كما خضعت الأسرة والموظفون لاختبارات الفيروس، وأضاف "على كل ما كانوا قريبين مني فى الأيام العشرة الأخيرة أن يختبروا أنفسهم".

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اميتاب باتشان

وبعد بضع دقائق، غرد ابنه" أبهيشيك"، أيضًا" تويتر "، قائلاً إنه يعاني من أعراض خفيفة، وطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم الذعر، مضيفا "أصبت أنا ووالدي بإيجابية التحاليل لفيروس كورونا "COVID 19 " وتم إدخالنا مع أعراض خفيفة إلى المستشفى، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئا وليس الذعر".

وأكد الموقع، إنه تم إخضاع جميع أفراد الأسرة والموظفين للاختبارات، ولكن الجميع فى انتظار النتائج، جاء ذلك بينما تمنى راجيش توب وزير الصحة في ولاية "ماهاراشترا" في رسالة بالفيديو الشفاء العاجل لـ "أميتاب باتشان" وابنه.

وقال أيضا، إن نتائج الاختبار لأفراد آخرين من عائلة باتشان بما في ذلك جايا باتشان، وأيشواريا راي باتشان ستصدر اليوم الأحد.