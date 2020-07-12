شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث جديدة تؤكد: لقاح السل قد يساعد فى مكافحة فيروسات التاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت المزيد من الأبحاث هذا الأسبوع الدعم المحتمل لاستخدام لقاح السل Bacillus Calmette-Guerin (BCG) كأداة في مكافحة الفيروسات التاجية، ووجد الباحثون أن البلدان التي تم فيها إعطاء اللقاح للعديد من الأشخاص كانت لديهم وفيات أقل من Covid-19.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام لقاح BCG لفيروس كورونا حتى يعرف المزيد ، لكن الفرق في جميع أنحاء العالم تدرس إمكانية المساعدة.

ووفقا لشبكة " CNN" استخدم لويس إسكوبار من معهد فرجينيا بوليتكنيك وزملاؤه البيانات الموجودة لاستكشاف ما إذا كانت البلدان التي ليس لديها برنامج تطعيم BCG وطني لديها معدلات وفيات أعلى للفيروس التاجي، ومن أجل إجراء مقارنة عادلة ، فقد أخذوا في الاعتبار عوامل مثل الكثافة السكانية ، والحصول على الرعاية الصحية والاستجابة لكوفيد 19.

ووجدوا ارتباطًا قويًا بين استخدام لقاح BCG وخفض معدلات وفيات Covid-19 في البلدان الأوروبية المماثلة اجتماعيًا.

مناعة غير محددة من اللقاحوكتب الفريق أن النتيجة "رائعة لكنها ليست كافية، فلا يكفي أن تثبت على وجه اليقين أن لقاح BCG يحمي الناس بطريقة ما ضد فيروسات التاجية".

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وطوال أكثر من 100 عام، يستخدم لقاح BCG في العديد من البلدان ، ولكن لا يشمل الولايات المتحدة ، وقد ارتبط بانخفاض معدلات الوفيات الإجمالية عند الرضع والأطفال، وهناك أدلة قوية تشير إلى أن اللقاح يوفر مناعة غير محددة - حماية تتجاوز السل.

واقترح باحثون آخرون أن لقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، قد توفر حماية مماثلة ضد الالتهابات المميتة ، بما في ذلك الفيروس التاجي.

ولكن يحذر الباحثون من أن التجارب السريرية ضرورية لإثبات تأثير اللقاح على Covid-19 الشديد، حيث تركز التجارب السريرية الأولية في الخارج حاليًا على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس التاجي.





حقائق سريعة عن مرض السلدرس فريق طبى التأثيرات غير المستهدفة على لقاح BCG لسنوات، وقال : "يعزز BCG جهاز المناعة الفطري، لذا كلما رأيت أي مرض معد ، يمكنك محاربته بشكل أسرع."

ويقول إن هذا هو واحد من عدد من الدراسات الحديثة ، التي دعمت إمكانات لقاح BCG كأداة في مكافحة الفيروس التاجي، وهوإشارة قوية جدًا حقًا في أن البلدان التي سبق لها تلقي لقاح BCG تتمتع بالحماية من الإصابة والوفيات"، مضيفًا أن هناك حتى إمكانية أن لقاح BCG يمكن أن يعزز فعالية لقاح خاص بفيروس كورونا ، بمجرد إنشائه.



لقاح السللدى معظم الدول الآسيوية برامج تطعيم BCG عالمية ، ولا تمتلكها الولايات المتحدة، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، لا يُنصح باستخدام BCG بشكل عام في الولايات المتحدة ، نظرًا لأن خطر الإصابة بالعدوى منخفض ، يمكن أن تختلف فعالية اللقاح ويمكن أن تتداخل مع فحص السل. لقاح السللدى معظم الدول الآسيوية برامج تطعيم BCG عالمية ، ولا تمتلكها الولايات المتحدة، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، لا يُنصح باستخدام BCG بشكل عام في الولايات المتحدة ، نظرًا لأن خطر الإصابة بالعدوى منخفض ، يمكن أن تختلف فعالية اللقاح ويمكن أن تتداخل مع فحص السل.

ووفقا للتقارير الطبية، يمكن إعطاء اللقاح في البلدان التي ليس لديها حاليًا برنامج تطعيم عالمي.

من جانبه، حذر الدكتور ويليام شافنر ، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت ، والذي وصف سابقًا استخدام لقاح BCG ضد الفيروس التاجي بأنه "تمريرة حائل " ، من ضرورة إجراء التجارب السريرية لتقييم قوة لقاح BCG في مكافحة فيروسات التاجية ، فهو بالتأكيد نهج جديد واستفزازي لمحاولة منع هذا المرض، ونحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها".