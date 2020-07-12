الخبراء يبحثون إمكانية تطوير لقاح لـ COVID-19 من دم سرطان البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
على ما يبدو وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite" ، فإن الدم الأزرق للسرطان هو المصدر الطبيعي الوحيد المعروف للخلايا اللمفاوية الليسية (LAL).
و في عام 1956 اكتشف الباحث الطبي فريد بانج أنه عندما يتفاعل دم سرطان البحر على شكل حدوة الحصان فإن خلايا تسمى خلايا الأميبات تتجلط وتشكل كتلة صلبة، ويمكن لهذه الخلايا الأميبية ، التي تعد جزءًا من جهاز المناعة القديم للسرطان ، للكشف عن الملوثات البكتيرية المميتة في الأدوية المصممة لدخول مجرى الدم البشري، وفي نهاية المطاف ، وجد العلماء طريقة لاستخدام الخلايا اللمفية amebocyte lysate لاختبار الأدوية واللقاحات.
ويوجد حاليًا أكثر من 400 دواء ولقاح COVID-19 في مراحل مختلفة من التطور، واختبارات السلامة باستخدام دم سرطان البحر على شكل حدوة الحصان ويعتمد العالم تقريبًا على مصدر واحد فقط من lysate - وهو دم نوعين من عائلة سرطان البحر على شكل حصان يتعرضان للخطر.
ومع ذلك ، اعترافًا بالمخاوف البيئية ، تستخدم العديد من شركات الأدوية بديلاً اصطناعيًا لدم سرطان البحر على شكل حدوة حصان في تجارب السلامة للمنتجات الطبية.
هل ستعمل البدائل بنفس الطريقة؟ومع ذلك ، فإن عملية التقاط وحصاد دماء هذه السرطانات هي عملية تستغرق وقتًا طويلاً. وهو أيضًا إجراء مكلف حيث تبلغ تكلفة المحللة الناتجة 60.000 دولار للجالون،وبالتالي ، في عام 2016 ، تمت الموافقة على بديل اصطناعي لمحلل السلطعون ، العامل المؤتلف C (rFC) ، كبديل في أوروبا.
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