النشاط البدني في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً -

الحفاظ على النشاط البدني اليومي ضروري جدا للصحة الجسدية، النفسية والروحية، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها. بسبب انتشار فايروس كورونا الخطير فقد صبحت العائلة حبيسة المنزل، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية نشرات توعية تؤكد على أهمية المحافظة على النشاطات البدنية حتى وان كنت في المنزل. فالنشاط البدني يحسن من النوم وهو مهم جدا للصحة الجسدية والنفسية. وضمن حملة الخليج 365 مرحبا بيتي تابعوا معنا أفضل النصائح.

اتبعي هذه النصائح مع أسرتك لاستمرار النشاط الجسدي للجميع:

- إن كنت تسكنين في منزل من طابقين، بإمكانك صعود الدرج ونزوله عدة مرات ودعي أفراد أسرتك يعملون نفس الشيء. أما إن كنت تسكنين في عمارة فبإمكانك استخدام درج العمارة بدون إزعاج الجيران ومن الأفضل استخدام الدرج الذي في طابقك.

- الرقص على أنغام سريعة مع أطفالك.

- هنالك الكثير من التطبيقات التي يمكن تحميلها على الهاتف لممارسة التمارين الرياضية.

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- قنوات كثيرة أيضا على اليوتيوب ممكن متابعتها للرياضة من المنزل.

- لزيادة الحماس بالإمكان التواصل مع الأصدقاء والأقارب من خلال مكالمات الفيديو وممارسة التمارين مع بعض بأوقات متفق عليها.

- تجنب الجلوس لفترات طويلة، فان كان الطفل يجلس على مكتبه للدراسة، اطلبي منه أن يقوم بالحركة كل نصف ساعة.

- إن كنت تعملين من المنزل فأيضا عليك القيام بالحركة وترك مكتبك كل 45 دقيقة.

- تمارين الشد والاسترخاء مهمة أيضا فلا تنسيها.