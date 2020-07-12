أسماء بنات متناغمة مع أسماء الأمهات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - هل تنتظرين مولودة جديدة، ولا شك إن كنت كذلك فأنت في حيرة بسبب رغبتك في إختيار اسماً لها يكون متناغماً مع اسمك، فالبنت هي حبيبة أمها، كما أنها حبيبة الأب وسوف تزيد من المحبة بينك وبين زوجك، وهي الأمومة الحقيقية ولذلك فقد قررت " الخليج 365 " أن تقدم لك مجموعة من الأسماء المتناغمة للبنات مع أسماء الأمهات فتعرفي عليها وإختاري ما يناسبك منها كالآتي.

نداء وبراء

إذا كان اسمك هو نداء، فيمكنك أن تختاري لطفلتك القادمة إسم براء ويعني الشفاء من المرض وهو اسم مناسب للجنسين ويطلق على الولد والبنت

أما اسمك نداء فهو ما يطلق لاستجلاب البعيد ولفت انتباهه، وقد يطلق للاستغاثة فأنت الغوث والمعين.

ضحى وربا

إذا كان اسمك هو ضحى أي وقت الصباح بعد شروق الشمس بقليل

فلا تتردي بأن تطلقي على طفلتك القادمة إسم ربا ويعني المكان المرتفع.

هيا وتيا

إذا كان اسمك هو "هيا" وهي أداة نداء للحث وقد كان هذا الاسم الموضة الدارجة للأسماء في نهايات القرن العشرين، فيمكنك أن تطلقي على طفلك اسم من أسماء الموضة هذه الأيام وهو إسم تيا

واسم تيا يعني: الأميرة في اللغة اليونانية.

وفي اللغة العربية هي تصغير تا للتأنيث.

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وفي اللغة الأسبانية يعني العمة.

جوان وليان

إذا كان اسمك هو جوان ويعني نهر في الجنة.

فيمكنك أن تختاري لطفلتك القادمة اسم ليان ويعني الرقة واللطف، وهو إسم عربي أصيل مشتق من الفعل لان، ويعني الرخاء في العيش.

نادين ووتين

إذا كان إسمك هو " نادين" ويعني الأمل.

فيمكنك أن تختاري لطفلتك القادمة إسم " وتين" وهو من الأسماء الحديثة ويعني شريان القلب وقد ورد ذكره في القرآن الكريم.