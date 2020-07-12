كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - هل أنت حامل وتودين اكتشاف أفضل فوائد للتفاح الأخضر في الحمل، وتبحثين عن أفضل فاكهة تمنحك الطاقة وتقوي جنينك في رحمك، اعلمي أن التفاح الأخضر يعطي مجموعة من الفوائد أثناء الحمل، حيث إنه يحتوي على فيتامين ج، فيتامين ب المركب، بـ6. الثيامين والريبوفلافين، الألياف الغذائية، المغذيات النباتية، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم والفوسفور، الدكتور عبد الرحمن شمس يكشف عن أهم فوائد التفاح الأخضر للحامل.



فوائد التفاح الأخضر للحامل



يحتوي التفاح على الكالسيوم خلال فترة الحمل، يعد الكالسيوم ضرورياً لنمو عظام طفلك الصحية. يوفر التفاح مصدراً غنياً بالكالسيوم ،فهو يحتوي على فيتامين ج، فيتامين ب المركب، بـ6. الثيامين والريبوفلافين، الألياف الغذائية، المغذيات النباتية، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم والفوسفور، ليساعد فى نمو عظام الجنين وجعله أكثر ذكاء .



التفاح في الحمل قد يساعد على الهضم



يحتوي التفاح على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية الهضم وكذلك مساعدة التمثيل الغذائي الصحي. قد تساعد الألياف غير القابلة للذوبان أيضاً في تقليل الاضطرابات المعوية.



يساعد في بناء نظام المناعة لديك



جميعنا نعرف مقولة «تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب»، وفي فترة الحمل، يمكن أن يساعد التفاح في بناء نظام مناعة قوي لك ولطفلك النامي. كما هو مذكور يحتوي التفاح على فيتامين ج وهو فيتامين مهم لجهاز المناعة.



الحماية من الربو



رغم أن السبب الحقيقي لذلك غير واضح تماماً، فقد ثبت أن تناول التفاح أثناء الحمل قد يحمي طفلك الذي لم يولد بعد من الإصابة بنوبات الربو في مرحلة الطفولة. كما يقلل التفاح من فرصة الصفير. هنا يمكنك قراءة ما تقوله بي بي سي عن التفاح في الحمل.



له خصائص لمكافحة فقر الدم



ارتبط فقر الدم أثناء الحمل بانخفاض أوزان الولادة والولادة المبكرة. قد يساعد تناول التفاح في تقليل فرص الإصابة بفقر الدم لأنه غني بالحديد.

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التفاح أثناء الحمل قد يعزز صحة القلب



يمكن أن يساعد التفاح في تعزيز صحة القلب وتقليل حرقة المعدة. خلال فترة الحمل، قد تكونين أكثر عرضة للحرقة بسبب زيادة الحموضة وارتفاع ضغط الدم.



إزالة السموم من الجسم



من المعروف أن التفاح يساعد على تطهير وإزالة السموم من الرصاص والزئبق، وهو أمر مهم بشكل خاص أثناء الحمل.



التفاح مع السمك قد يساعد في منع الحساسية



قد يساعد أيضاً تناول التفاح والأسماك أثناء الحمل على منع الحساسية. تعرفي على المزيد حول الكيفية التي قد يمنع بها التفاح أثناء الحمل الحساسية.



سلطة التفاح



غذاء قوي. توفر طاقة سريعة لجسمك، بسبب محتواها من الكربوهيدرات. علاوة على ذلك فهي منخفضة السعرات الحرارية.



التفاح قد يساعد في منع السرطان



كشفت بعض الدراسات الطبية أن تناول التفاح بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان.