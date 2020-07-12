ابنة بيل جيتس تستغل وقتها وترشح 5 كتب لقضاء صيف رائع

يبدو أن جينيفر ابنة بيل جيتس استغلت وقتها خلال الفترة الماضية بشكل مثالي من حيث الاستمتاع بالقراءة مثلما ظهر من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث رشحت أهم 5 كتب انتهت منهم خلال الفترة الماضية، ونشرت صورة مجمعة لتلك الكتب.

ثم علقت عليها بكتابة : " قضيت الكثير من الوقت في الدراسة خلال الأشهر القليلة الماضية ، وقد استمتعت حقًا بدخول الروايات الجيدة. إنه لأمررائع أن تضيع في قصة (أو الهروب من يوم لآخر خلال هذه الأوقات الصعبة) وإعادة تعيين عقلك. إليك بعض كتبي المفضلة ، وهي قراءة صيفية مثالية أيضًا".

على جانب آخر تجمع جنيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، علاقة قوية بخطيبها الفارس المصرى"نايل نصار"، ويبدو أن علاقتهما مميزة جدا، إذ تحدثت ابنة جيتس، وكشفت تفاصيل عن علاقتهمان وتستمر فى الإشادة به، ومدح خطيبها، وأكدت جنيفر وهى خريجة ستانفورد البالغة من العمر 23 عاما، فى حوار لمجلة "سايد لاينز ماجازين" التي تختص بالفروسية، أن "نايل" ، دائما ما يذكرها بأمر مهم للغاية هو أن تؤمن بنفسها، وفقا لحديثها، وتابعت :"أنا محظوظة جدا ليكون لدي شريك كهذا"، وفقا لموقع سبوتنيك.

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