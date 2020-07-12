شكرا لقرائتكم خبر عن "كانسينو" تستعد لإنتاج من 100لـ 200 مليون جرعة للقاح كورونا سنويا أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز"، أن شركة كانسينو الصينية CanSino تجرى محادثات مع روسيا، والبرازيل، وشيلي، والمملكة العربية السعودية، لإطلاق تجربة المرحلة الثالثة من لقاحها التجريبي COVID-19.، مشيرة إلى إن نجاح الصين في الحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا جعل من الصعب إجراء تجارب لقاحات واسعة النطاق، وحتى الآن لم توافق سوى دول قليلة على العمل معها.

وقال تشيو دونج شو، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كانسينو " CanSino"، في مؤتمر لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات في تشيو:"نحن على اتصال بروسيا والبرازيل وشيلي والمملكة العربية السعودية (من أجل تجربة المرحلة الثالثة)، ولا تزال قيد المناقشة.

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وأضافت إن تجربة المرحلة الثالثة من المرجح أن تبدأ "قريبًا جدًا"، وتخطط الشركة لاستقطاب 40 ألف مشارك في الاختبارات.

وقال تشيو، إن تجربته في المرحلة الثانية التي تضم 508 أشخاص قد أسفرت عن نتائج "أفضل بكثير" من المرحلة الأولى حول السلامة والقدرة على إثارة الاستجابة المناعية، ولم يكشف عن أدلة محددة، مضيفا بأن مصنع الشركة الجديد قيد الإنشاء في الصين سيسمح لها بإنتاج 100-200 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا التاجي، سنويًا بحلول أوائل عام 2021.

ووافق الجيش الصيني، الذي تشارك وحدته البحثية في تطوير مرشح اللقاح، على استخدامه الشهر الماضي.