شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تستعد لإطلاق لقاح لفيروس كورونا أواخر العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط تايلاند لإجراء اختبار بشري على لقاح محتمل لفيروس كورونا، قال مسؤول كبير اليوم الأحد أن الباحثين التايلانديين يخططون لبدء تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في نوفمبرالمقبل، حيث تستعد لإطلاق 10 آلاف جرعة بهدف الحصول على لقاح قد يكون جاهزا للاستخدام بحلول أواخر العام المقبل، وقال كيات روكسرونجثام، مدير برنامج تطوير لقاح جامعة تشولالونجكورن في بانكوك، إنه بعد النتائج الإيجابية في التجارب على اللقاح، فإن الخطوة التالية هي تصنيع جرعات للتجارب البشرية.

وقال "كيات" في مؤتمر صحفي: "لا توجد لقاحات معتمدة لفيروس كورونا COVID-19 ، ولكن يتم تجربة 19 مرشحًا في البشر على مستوى العالم، تقود الصين السباق، بلقاح تجريبي من شركة سينوفاك" Sinovac ".

وقال، إن أول مصنع في تايلاند يجب أن يكمل الإنتاج في أكتوبر، وترسل المنتجات إلى منشأة أخرى، والتي يجب أن تنتهي بحلول نوفمبر، كان الهدف الأول في الأصل في سبتمبر، لكن كيات قال أنه لا يمكن أن يكون اللقاح الكافي جاهزًا بحلول ذلك الوقت.

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وأضاف، أنه سيتم توفير 10 آلاف جرعة لتجربتها على 5000 شخص، مضيفا، أن المجموعة الأولى التي تتراوح اعمارها بين 18 و 60عاما ستتلقى جرعات مختلفة من اللقاح.

وأكدت "كيات"، إن التجارب لن تبدأ، أو تقبل المتطوعين، حتى نتلقى موافقة من هيئة الأغذية والأدوية التايلاندية، ولجنة الأخلاقيات، مضيفا إن شركة "بيونت" التايلاندية تعد منشآتها للتصنيع على نطاق واسع إذا أثبتت التجارب نجاحها.

وقال كيات: "إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيكون اللقاح جاهزًا لتايلاند في الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل".

يذكر، أن تايلاند سجلت اليوم الأحد 3217 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و58 وفاة بفيروس كورونا COVID-19.