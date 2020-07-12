بعد تخفيف إجراءات كورونا.. مطالبات بكمامات "إلزامية" في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب 14 طبيبا فرنسيا معروفا بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة في فرنسا بعد تخفيف الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا المستجد لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في الإصابات.
وقال الأطباء في مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان-اوجوردوي" الفرنسية: "سيكون من المؤسف جدا عدم استخدام هذه الوسائل الفعالة التي هي في متناول الجميع للحد من انتشار الوباء وهي وضع الكمامة بشكل إلزامي في الأماكن العامة المغلقة والتباعد الجسدي قدر الإمكان وغسل اليدين".
وفي وقت أظهرت فيه دراسات أجرتها هيئة الصحة العامة في فرنسا تراجعا في احترام الإجراءات الوقائية منذ أسابيع قليلة، حذر هؤلاء الأطباء من أن "إغراءات العودة إلى الحياة الطبيعية كبيرة ومفهومة لنا جميعا لننسى الفيروس والتمتع بالصيف والشاطئ وتمضية الأمسيات مع الأصدقاء لكن الفيروس في المقابل لا ينسانا".
ودعوا الفرنسيين إلى الالتزام مجددا بإجراءات الوقاية "قبل فوات الأوان لتجنب فترة عزل جديدة".
وعشية بدء العطلة الصيفية، دعا رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزير الصحة أوليفيه فيران الفرنسيين الجمعة إلى "الحذر في الحياة اليومية" ووضع الكمامات "لتجنب موجة جديدة محتملة" من الإصابات.
وأشارت هيئة الصحة العامة في فرنسا، الجمعة، في نشرتها الأسبوعية إلى تسجيل "ميل جديد يشهد ازديادا في انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا مع أنه يبقى عند مستوى متدن".
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